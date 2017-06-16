В Москве задержан таксист, взявший с чилийского журналиста 50 тыс. рублей за поездку

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали таксиста, который взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово до гостиницы в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"16 июня сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы "Краун Плаза", - сообщили в столичном главке полиции.

Гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем Mercedes. Задержанным оказался житель Московской области. Сейчас подозреваемый в отделе полиции даёт показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".