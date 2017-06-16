Трое вооруженных палестинцев напали на женщину-полицейского в Иерусалиме

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Трое вооруженных холодным и огнестрельным оружием палестинцев напали на патруль израильской пограничной полиции в Старом городе Иерусалима и тяжело ранили одну военнослужащую. Нападавшие были застрелены на месте атаки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"В ходе нападения у Дамасских ворот Старого города получила ножевое ранение военнослужащая пограничной полиции, ее состояние оценивается как критическое", - говорится в документе. "Трое террористов были застрелены полицейскими", - добавили в пресс-службе.
Полиция опубликовала фотографию пистолета-пулемета системы "Карл Густав", который был у одного из нападавших. Это огнестрельное оружие кустарно производится в подпольных мастерских на Западном берегу реки Иордан. По данным израильских СМИ, пистолет-пулемет заклинило во время атаки.
Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли 42 израильтянина и трое иностранцев, более 500 человек получили ранения.