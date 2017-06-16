В Подмосковье младенец получил черепно-мозговую травму из-за брошенной в него зажигалки

Архипов стал чемпионом России по аквабайку в дисциплине ски-дивижнСпорт 16 июня, 22:24
Захарова: решение Трампа по Кубе демонстрирует непредсказуемость внешней политики СШАПолитика 16 июня, 22:16
Федор Емельяненко хочет досрочно завершить бой против американца МитрионаСпорт 16 июня, 21:57
Трамп озвучил условия снятия санкций с правительства КубыМеждународная панорама 16 июня, 21:48
Федор Емельяненко заявил, что хочет как можно дольше продолжать спортивную карьеруСпорт 16 июня, 21:44
Федор Емельяненко заявил, что травмы не беспокоят его перед боем с МитриономСпорт 16 июня, 21:31
Отношения Кубы и США в 2015-2017 гг. ДосьеБиографии и справки 16 июня, 21:25
Собянин: программа реновации в Москве потребует 3 трлн рублей на 15 летОбщество 16 июня, 21:09
Marca: Роналду сообщил партнерам по сборной Португалии, что покинет "Реал"Спорт 16 июня, 21:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Младенец получил черепно- мозговую травму, после того, как мужчина с балкона кинул в ребенка зажигалку в Балашихе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Следствием установлено, что днем 16 июня местный житель находился у одного из домов на Советской улице в Балашихе и укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой. В ходе словесной перепалки с жителем дома, находящимся на балконе третьего этажа, последний бросил с балкона зажигалку, которая попала малолетней в голову. В медицинском учреждении ребенку была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы", - сообщили в ГСУ.
По данному факту проводится процессуальная проверка. Следователи установят все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.