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В Подмосковье младенец получил черепно-мозговую травму из-за брошенной в него зажигалки

Происшествия
16 июня, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Мужчина в ходе ссоры бросил зажигалку с балкона на третьем этаже

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Младенец получил черепно- мозговую травму, после того, как мужчина с балкона кинул в ребенка зажигалку в Балашихе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следствием установлено, что днем 16 июня местный житель находился у одного из домов на Советской улице в Балашихе и укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой. В ходе словесной перепалки с жителем дома, находящимся на балконе третьего этажа, последний бросил с балкона зажигалку, которая попала малолетней в голову. В медицинском учреждении ребенку была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы", - сообщили в ГСУ.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Следователи установят все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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