Полиция ищет похитителей сумку с 2 млн руб. на Профсоюзной улице в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полиция Москвы разыскивает преступников, которые похитили у мужчины сумку с двумя миллионами рублей в районе Профсоюзной улицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили информацию об инциденте. "Около 18:00 в районе станции метро "Теплый Стан" неизвестные на автомашине Toyota Camry подрезали автомобиль Chevrolet, похитили у его водителя сумку с деньгами и скрылись. Для розыска преступников в городе был введен план "Перехват".

На месте работает следственно-оперативная группа.