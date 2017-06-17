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Полиция ищет похитителей сумку с 2 млн руб. на Профсоюзной улице в Москве

Происшествия
17 июня, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Неизвестные на автомобиле Toyota Camry подрезали автомобиль Chevrolet и похитили из него сумку с деньгами, после чего скрылись

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полиция Москвы разыскивает преступников, которые похитили у мужчины сумку с двумя миллионами рублей в районе Профсоюзной улицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили информацию об инциденте. "Около 18:00 в районе станции метро "Теплый Стан" неизвестные на автомашине Toyota Camry подрезали автомобиль Chevrolet, похитили у его водителя сумку с деньгами и скрылись. Для розыска преступников в городе был введен план "Перехват".

На месте работает следственно-оперативная группа.

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