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СМИ: два человека погибли при крушении туристического самолета на юге Франции

Происшествия
17 июня, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Два человека погибли сегодня в результате крушения небольшого туристического самолета в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM-TV.

По информации представителя пожарной службы, инцидент произошел во второй половине дня на одном из полей северо-восточной части департамента.

Отмечается, что самолет не загорелся, а сразу упал на землю.

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