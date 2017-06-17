СМИ: два человека погибли при крушении туристического самолета на юге Франции

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Два человека погибли сегодня в результате крушения небольшого туристического самолета в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM-TV.
По информации представителя пожарной службы, инцидент произошел во второй половине дня на одном из полей северо-восточной части департамента.
Отмечается, что самолет не загорелся, а сразу упал на землю.