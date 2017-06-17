В Ростовской области полиция задержала нетрезвого водителя, перевозившего 15 детей

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские в Ростовской области остановили нетрезвого водителя автобуса, который вез 15 детей из бассейна. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального главка МВД.
Как пояснили в ведомстве, автобус ПАЗ с опознавательным знаком "Перевозка детей" был остановлен в станице Красноярской - траектория его движения "вызывала у полицейских подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения".
"Сотрудники полиции остановили автобус, в салоне которого находилось 15 несовершеннолетних. Ребята ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске. Медицинское освидетельствование 66-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения показало 0,248 промилле", - говорится в сообщении.
Мужчину привлекли к административной ответственность за езду в нетрезвом виде. Полиция выясняет, каким образом он был отправлен в рейс без прохождения обязательного медосмотра.
Согласно КоАП РФ, при проверке водителей на состояние опьянение допустимым считается содержание алкоголя в концентрации 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.