Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ростовской области полиция задержала нетрезвого водителя, перевозившего 15 детей

Происшествия
17 июня, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Полиция выясняет, каким образом он был отправлен в рейс без прохождения обязательного медосмотра

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские в Ростовской области остановили нетрезвого водителя автобуса, который вез 15 детей из бассейна. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, автобус ПАЗ с опознавательным знаком "Перевозка детей" был остановлен в станице Красноярской - траектория его движения "вызывала у полицейских подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения".

"Сотрудники полиции остановили автобус, в салоне которого находилось 15 несовершеннолетних. Ребята ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске. Медицинское освидетельствование 66-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения показало 0,248 промилле", - говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к административной ответственность за езду в нетрезвом виде. Полиция выясняет, каким образом он был отправлен в рейс без прохождения обязательного медосмотра.

Согласно КоАП РФ, при проверке водителей на состояние опьянение допустимым считается содержание алкоголя в концентрации 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
4
Тереза Мэй признала ошибки властей при ликвидации последствий лондонского пожара
5
Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ
6
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным": цельный портрет человека и политика
7
Порошенко отменил "закон Савченко"
Темы дня
Загрузка...
Реклама