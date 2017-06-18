Состояние раненного в Вирджинии конгрессмена улучшилось

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Состояние раненного в результате стрельбы в Вирджинии заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса оценивается, как тяжелое, но уже не критическое. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте медицинского центра Medstar, где находится политик.

"Конгрессмен Стив Скалис находится в тяжелом состоянии. Сегодня он перенес еще одну операцию", - говорится в сообщении. Врачи отмечают, что у Скалиса наблюдаются "признаки улучшения". "Он лучше реагирует и разговаривает со своими близкими", - сказано в заявлении медцентра.

В среду 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где ему была проведена первая операция. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза.

В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место.

Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.