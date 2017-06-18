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СМИ: внедорожник въехал в толпу в центре Львова

Происшествия
18 июня, 12:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

По крайней мере один человек погиб, сообщает украинский "24 канал"

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КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Внедорожник въехал в толпу на Соборной площади в центре Львова, жертвой происшествия стал по меньшей мере один человек. Об этом сообщил украинский "24 канал".

"Известно об одной погибшей женщине. Еще одну пострадавшую забрала скорая. Что стало причиной аварии пока неизвестно", - говорится в сообщении канала.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением из-за возникшей технической неисправности автомобиля.

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