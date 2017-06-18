Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

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РЯЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД.
"ДТП произошло сегодня в 12:00 мск на 292-м км трассы М-5 "Урал". Столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Chevrolet. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, его занесло и боком он попал под грузовик. Погибли четыре человека - водитель и три пассажира Chevrolet", - сказал собеседник агентства.
Причины аварии выясняются.