Под Волгоградом ранен офицер полиции

Санчес не вошел в стартовый состав сборной Чили на матч Кубка конфедераций с камерунцамиСпорт 18 июня, 20:17
Камерун - Чили. Онлайн-трансляцияСпорт 18 июня, 20:00
В честь 75-летия Маргариты Тереховой об актрисе снимут документальный фильмКультура 18 июня, 19:59
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерацииСпорт 18 июня, 19:53
Тренер: семь побед подряд легкоатлетки Ласицкене являются фантастическим результатомСпорт 18 июня, 19:33
Россияне Лямин и Красильников выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в ГаагеСпорт 18 июня, 19:31
Минибаев стал вторым в прыжках в воду с вышки на чемпионате ЕвропыСпорт 18 июня, 19:26
Американский рефери Уикс не извинялся за ошибку в бое Ковалев - УордСпорт 18 июня, 19:12
Фильмы "Теснота" и "Я не мадам Бовари" удостоены Гран-при кинофестиваля имени ТарковскогоКультура 18 июня, 19:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Старший лейтенант полиции ранен в Волгоградской области, идет розыск преступников, похитивших из ювелирного салона украшений на 5 млн. рублей и ранивших полицейского.
"Старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение в голову при попытке задержания преступников, ограбивших в городе Камышине ювелирный салон на 5 млн. рублей", - сообщил ТАСС замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.
По его словам, информация об ограблении ювелирного салона поступила в 14:15 мск. "Трое неизвестных в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием, похитили украшения, предварительно, на сумму 5 млн. рублей. Похитители уехали на автомобиле "Шевроле Нива". В 14:45 мск на 13-м км автодороги Камышин - Волгоград полицейские попытались задержать автомобиль, открыв предупредительный огонь и стреляя по колесам. Однако в результате ответной стрельбы был ранен полицейский", - рассказал Корнаухов.
На место ЧП выехал начальник областного главка МВД генерал-лейтенант Александр Кравченко. На территории региона введен план "Перехват". Информация уточняется.
Приметы преступников полиция сообщила местным СМИ и обратилась к населению с просьбой оказать помощь в их поимке.