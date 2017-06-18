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Под Волгоградом ранен офицер полиции

Происшествия
18 июня, 19:50 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 18, июня. /ТАСС

Полицейский получил огнестрельное ранение головы при попытке задержания преступников, ограбивших ювелирный салон в Камышине

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ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Старший лейтенант полиции ранен в Волгоградской области, идет розыск преступников, похитивших из ювелирного салона украшений на 5 млн. рублей и ранивших полицейского.

"Старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение в голову при попытке задержания преступников, ограбивших в городе Камышине ювелирный салон на 5 млн. рублей", - сообщил ТАСС замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.

По его словам, информация об ограблении ювелирного салона поступила в 14:15 мск. "Трое неизвестных в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием, похитили украшения, предварительно, на сумму 5 млн. рублей. Похитители уехали на автомобиле "Шевроле Нива". В 14:45 мск на 13-м км автодороги Камышин - Волгоград полицейские попытались задержать автомобиль, открыв предупредительный огонь и стреляя по колесам. Однако в результате ответной стрельбы был ранен полицейский", - рассказал Корнаухов.

На место ЧП выехал начальник областного главка МВД генерал-лейтенант Александр Кравченко. На территории региона введен план "Перехват". Информация уточняется.

Приметы преступников полиция сообщила местным СМИ и обратилась к населению с просьбой оказать помощь в их поимке.

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