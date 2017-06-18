Под Волгоградом ранен офицер полиции

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Старший лейтенант полиции ранен в Волгоградской области, идет розыск преступников, похитивших из ювелирного салона украшений на 5 млн. рублей и ранивших полицейского.

"Старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение в голову при попытке задержания преступников, ограбивших в городе Камышине ювелирный салон на 5 млн. рублей", - сообщил ТАСС замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.

По его словам, информация об ограблении ювелирного салона поступила в 14:15 мск. "Трое неизвестных в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием, похитили украшения, предварительно, на сумму 5 млн. рублей. Похитители уехали на автомобиле "Шевроле Нива". В 14:45 мск на 13-м км автодороги Камышин - Волгоград полицейские попытались задержать автомобиль, открыв предупредительный огонь и стреляя по колесам. Однако в результате ответной стрельбы был ранен полицейский", - рассказал Корнаухов.

На место ЧП выехал начальник областного главка МВД генерал-лейтенант Александр Кравченко. На территории региона введен план "Перехват". Информация уточняется.

Приметы преступников полиция сообщила местным СМИ и обратилась к населению с просьбой оказать помощь в их поимке.