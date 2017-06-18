Вооруженные люди напали на туристический лагерь в Мали

ПАРИЖ/КАИР, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев, Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Группа вооруженных людей совершила в воскресенье нападение в столице Мали городе Бамако на туристический лагерь, в котором находились граждане западных стран. Об этом сообщило агентство AFP.

По его сведениям, на данный момент сведений о жертвах нет.

Жители Бамако слышали стрельбу со стороны лагеря, находящегося на окраине города. С мест его расположения поднимается дым, сообщает AFP. В сторону туристического лагеря проследовали машины с малийскими и французскими военными.

Как сообщил телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на представителей силовых структур страны, в результате нападения могли быть захвачены иностранные граждане.

Другие подробности ЧП пока не известны.