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Вооруженные люди напали на туристический лагерь в Мали

Происшествия
18 июня, 20:51 дата обновления: 18 июня, 21:38 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Со стороны лагеря, расположенного на окраине города Бамако, была слышна стрельба

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ПАРИЖ/КАИР, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев, Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Группа вооруженных людей совершила в воскресенье нападение в столице Мали городе Бамако на туристический лагерь, в котором находились граждане западных стран. Об этом сообщило агентство AFP.

По его сведениям, на данный момент сведений о жертвах нет.

Жители Бамако слышали стрельбу со стороны лагеря, находящегося на окраине города. С мест его расположения поднимается дым, сообщает AFP. В сторону туристического лагеря проследовали машины с малийскими и французскими военными.

Как сообщил телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на представителей силовых структур страны, в результате нападения могли быть захвачены иностранные граждане.

Другие подробности ЧП пока не известны.

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