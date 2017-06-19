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Опознаны тела всех семи моряков, погибших на американском эсминце Fitzgerald

Происшествия
19 июня, 3:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июня. /ТАСС

Эсминец и контейнеровоз столкнулись у берегов Японии. В результате ЧП еще три человека получили ранения

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Тела всех семи моряков, погибших в результате столкновения американского эсминца Fitzgerald со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal у берегов Японии, найдены и опознаны. Об этом сообщает в воскресенье 7-й флот ВМС США на своем на сайте.

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"Останки семи моряков, до этого считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены в затопленных жилых отсеках (эсминца) после того, как водолазы смогли проникнуть туда", - сообщили во флоте. Кроме того, там также назвали имена и звания всех погибших.

Эсминец и контейнеровоз столкнулись в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения.

В результате ЧП еще трое человек получили ранения, в том числе командующий эсминцем капитан 2-го ранга Брайс Бенсон. Сейчас корабль находится на базе, идет расследование.

Fitzgerald, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, принимал участие в прошедших недавно учениях в Японском море. На его вооружении стоят крылатые ракеты типа Tomahawk.

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