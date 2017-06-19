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На Камчатке медведь напал на человека

Происшествия
19 июня, 3:58 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 19, июня. /ТАСС

Жизни пострадавшего ничего не угрожает

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июня. /ТАСС/. Медведь напал и серьезно ранил человека в Усть-Большерецком районе Камчатского края, мужчина остался жив. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

"В хирургическое отделение районной больницы Усть-Большерецка доставлен 27-летний житель поселка Лесной. Травмы мужчина получил в результате нападения медведя", - сообщила пресс-служба.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что отдыхал на природе с друзьями. "В какой-то момент гражданин отлучился от компании и увидел медведя. Испугавшись, сначала он попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево. Тем не менее преследовавший его зверь сумел нанести мужчине травмы ног", - сообщила пресс-служба.

На крики мужчины прибежали друзья, они спугнули зверя и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Приехавшие на место происшествия охотоведы и полицейские медведя не обнаружили.

Это первое в этом году нападение медведя на человека на Камчатке. Ранее охотоведы застрелили трех хищников, угрожавших людям. Два прикормленных медведя пытались залезть в машину к туристам, когда им не дали еды. Всего на Камчатке обитает порядка 21 тыс. бурых медведей.

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