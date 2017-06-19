На Камчатке медведь напал на человека

Marca: президент "Реала" Флорентино Перес останется во главе клуба до 2021 годаСпорт 19 июня, 4:23
СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористовМеждународная панорама 19 июня, 3:45
Опознаны тела всех семи моряков, погибших на американском эсминце FitzgeraldПроисшествия 19 июня, 3:20
В Лондоне фургон наехал на толпу людейПроисшествия 19 июня, 3:15
Оказали видеопомощь: чилийские футболисты победили камерунцев в матче Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 2:14
Сторонники Макрона одержали уверенную победу на парламентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 19 июня, 1:14
СМИ: Украина и США выполнят наблюдательный полет над РоссиейАрмия и ОПК 19 июня, 1:03
Арангис: чилийские футболисты испытывали давление в начале матча с камерунцамиСпорт 19 июня, 0:48
В Москве пройдет церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем БаталовымКультура 19 июня, 0:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июня. /ТАСС/. Медведь напал и серьезно ранил человека в Усть-Большерецком районе Камчатского края, мужчина остался жив. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
"В хирургическое отделение районной больницы Усть-Большерецка доставлен 27-летний житель поселка Лесной. Травмы мужчина получил в результате нападения медведя", - сообщила пресс-служба.
Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что отдыхал на природе с друзьями. "В какой-то момент гражданин отлучился от компании и увидел медведя. Испугавшись, сначала он попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево. Тем не менее преследовавший его зверь сумел нанести мужчине травмы ног", - сообщила пресс-служба.
На крики мужчины прибежали друзья, они спугнули зверя и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Приехавшие на место происшествия охотоведы и полицейские медведя не обнаружили.
Это первое в этом году нападение медведя на человека на Камчатке. Ранее охотоведы застрелили трех хищников, угрожавших людям. Два прикормленных медведя пытались залезть в машину к туристам, когда им не дали еды. Всего на Камчатке обитает порядка 21 тыс. бурых медведей.