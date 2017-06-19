В лесу под Волгоградом найдено тело младенца

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградские следователи организовали проверку по факту обнаружения в лесопосадке города Волжского Волгоградской области пакета с телом новорожденной девочки, сообщила в понедельник журналистам представитель регионального управления СК РФ Наталия Куницкая.

"Восемнадцатого июня в лесопосадке города Волжского был обнаружен полиэтиленовый пакет с телом новорожденной девочки. По данному факту следственными органами организована процессуальная проверка", - сказала Куницкая.

По ее словам, мертвую девочку нашла местная жительница, которая и обратилась в правоохранительные органы.

"Предпринимаются меры к установлению личности матери младенца, выбросившей своего ребенка. Тело новорожденной направлено на судебно-медицинское исследование. Специалистам предстоит выяснить причину и давность наступления смерти", - уточнила Куницкая.