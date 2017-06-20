Суд огласит приговор обвиняемым в экстремизме участникам Misanthropic division

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) во вторник вынесет приговор троим участникам запрещенной в России организации Misanthropic division (организация запрещена решением суда на территории РФ - прим. ТАСС), обвиняемым в пропаганде экстремизма и терроризма.

В ходе прений сторон прокурор попросил признать подсудимых виновными во всех инкриминируемых им преступлениях и приговорить к реальным срокам заключения в колонии общего режима. Так для Кирилла Халепо гособвинение попросило 3,5 года лишения свободы, для Виктора Пехтерева и Виталия Царука - 5 и 6 лет колонии общего режима соответственно. При этом прокурор просил суд назначить им дополнительное наказание в виде ограничения свободы и запретить публично размещать материалы в интернете в течение нескольких лет.

"Вина подсудимых полностью доказана в ходе судебного разбирательства и подтверждается как показаниями свидетелей, так и другими материалами по делу", - сказал прокурор.

Защита считает затребованное гособвинением наказание слишком жестоким и не соразмерным содеянному. Об оправдательном приговоре также просят и сами подсудимые, за исключением Кирилла Халепо, который признал размещение на своей странице в соцсети ВКонтакте экстремистского материала. Молодой человек заявил, что готов понести за это наказание, но попросил не наказывать его строго.

"Сейчас я понимаю, что совершил, что за это нужно понести ответственность. Но я прошу суд дать мне возможность изменить свою жизнь. Я изменил свои взгляды и отношение. Я хочу создать семью и стать примером для своих детей, а не антисоциальным элементом", - сказал он.

Халепо отметил, что, несмотря на публикацию экстремистского материала, он никогда не выступал на стороне национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины ("Правый сектор" (организация запрещена в России - прим. ТАСС), батальон "Азов") и тем более не призывал вступать в их ряды. "Я никогда не призывал и не оправдывал терроризм. Считаю это недопустимым и аморальным", - сказал он в суде.

Суть обвинения

По данным обвинения, Misanthropic division была создана в 2013 году придерживающимся расистских и неонацистских взглядов гражданином Белоруссии Дмитрием Павловым. Свою деятельность организация осуществляла преимущественно через интернет. В зависимости от роли каждого подсудимым Кириллу Халепо, Виталию Царуку и Виктору Пехтереву вменяется организация экстремистского сообщества, возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, призывы к экстремистской деятельности. Пехтереву и Халепо также инкриминируется пропаганда террористической деятельности.

Как ранее сообщили в СК РФ, националистическое объединение Misanthropic division с началом событий на Украине в 2014 году приобрело международный характер. Его ячейки были открыты в 19 государствах, в том числе в России, Белоруссии, Украине, Германии, Франции, Польше, Англии. Функционеры украинской ячейки принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Участники сообщества ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины ("Правый сектор", батальон "Азов"), а также призывают вступать в их ряды.