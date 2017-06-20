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Суд в Петербурге рассмотрит иск Васильева к оправданной по делу о подделке эксперту Баснер

Происшествия
20 июня, 0:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Более года назад Баснер была полностью оправдана по делу о мошенничестве при продаже картины русского импрессиониста Бориса Григорьева "В ресторане"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга во вторник начнет рассмотрение по существу гражданского иска на сумму 16 млн руб. к искусствоведу Елене Баснер от коллекционера Андрея Васильева, который на основании ее экспертизы приобрел поддельную картину русского импрессиониста Бориса Григорьева. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.

Более года назад Баснер была полностью оправдана по делу о мошенничестве при продаже картины.

"Заседание назначено на 10:30 мск", - сообщили в пресс- службе суда.

В ходе предварительных слушаний суд отказался прекратить производство по иску в связи с истечением сроков исковой давности.

Дело Баснер

Дело о продаже поддельной картины импрессиониста Бориса Григорьева "В ресторане" было возбуждено в 2012 году по заявлению купившего ее коллекционера Андрея Васильева. Когда он передал картину на выставку в Москву, то узнал, что полотно является подделкой, а подлинник находится в Петербурге.

Елена Баснер была задержана в Петербурге 31 января 2014 года, ее обвиняли в проведении недостоверной экспертизы картины "В ресторане", которая являлась подделкой и была продана в 2009 году за 250 тыс. долларов. По версии следствия, Баснер как специалисту по живописи этого периода было достоверно известно, что настоящее полотно находится в запасниках Русского Музея.

По решению суда Баснер год находилась под домашним арестом, в январе 2015 года суд изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде.

Суд 17 мая 2016 года полностью оправдал Елену Баснер по делу о мошенничестве, посчитав, что речь идет о профессиональной ошибке искусствоведа при экспертизе картины. Судья Анжелика Морозова констатировала, что собранных СК доказательств недостаточно для признания вины Баснер. Она также отклонила гражданский иск коллекционера Васильева на сумму 16,5 млн руб. В августе прошлого года городской суд Петербурга оставил в силе оправдательный приговор, оспоренный прокуратурой.

Специалист по живописи и исследователь русского авангарда начала ХХ века Елена Баснер долгое время была куратором отдела искусства XX века Государственного Русского музея. После начала расследования в музее сообщили, что с 2003 года она не является его сотрудником и никак с ним не связана. До начала расследования Баснер сотрудничала со шведским аукционным домом Bukowskis в качестве консультанта по русскому искусству.

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