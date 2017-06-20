Главврача в Хакасии приговорили к трем годам колонии за взятку в полмиллиона рублей

АБАКАН, 20 июня. /ТАСС/. Бывшего главного врача Республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской (Хакасия), депутата горсовета Черногорска Владимира Семенова приговорили к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 2,696 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Об этом в понедельник вечером сообщило республиканское управление Следственного комитета.

"Семенов в период с 15 января 2016 года по 28 декабря 2016 года получил от ранее ему знакомого территориального представителя АО "Р-Фарм" по Республике Хакасия Александра Гитера взятку в крупном размере на общую сумму 673 тысячи рублей, из которых в виде денег 500 тысяч рублей, а также в виде иного имущества (планшета, телефонов, часов) общей стоимостью 173 тысячи рублей", - сообщило ведомство. В Следственном комитете отметили, что взятку главврач получил за общее покровительство при проведении госзакупок для нужд республиканской больницы.

Семенов также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года.