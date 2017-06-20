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СК возбудил дело в связи с ЧП с подростками на озере в Карелии

Происшествия
20 июня, 10:14 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия с подростками на Ладожском озере, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

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"Возбуждено уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четырех юношах 15-16 лет, все они из города Сортавала, приехали на отдых в деревню.

По данным МЧС, двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, после осмотра медработниками они были доставлены в больницу. Судьба троих подростков пока не известна, ведутся их поиски.

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