СК возбудил дело в связи с ЧП с подростками на озере в Карелии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия с подростками на Ладожском озере, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.
Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четырех юношах 15-16 лет, все они из города Сортавала, приехали на отдых в деревню.
По данным МЧС, двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, после осмотра медработниками они были доставлены в больницу. Судьба троих подростков пока не известна, ведутся их поиски.