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Суд Петербурга отказал в иске к искусствоведу Баснер по делу о подделке картины

Происшествия
20 июня, 11:45 дата обновления: 20 июня, 12:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Истец намерен обжаловать решение суда

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга во вторник отказал в удовлетворении гражданского иска на сумму 16 млн рублей к искусствоведу Елене Баснер от коллекционера Андрея Васильева, который на основании ее экспертизы приобрел поддельную картину импрессиониста Бориса Григорьева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удостоверения иска отказать", - сказала судья Ольга Князева, которая огласила только резолютивную часть решения.

"Причин (отказа в иске - прим. ТАСС) может быть две, они строятся на позиции защиты Елены Вениаминовны (Баснер). Первая - срок давности. Вторая - суд посчитал, что стороной сделки она не являлась, денег не получала, и вообще не при чем", - сказал журналистам после заседания представитель Васильева Александр Касаткин.

Он также сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда. 

​Баснер присутствовала в суде, но отказалась от комментариев.

Дело Баснер

Дело о продаже поддельной картины импрессиониста Бориса Григорьева "В ресторане" было возбуждено в 2012 году по заявлению купившего ее коллекционера Андрея Васильева. Когда он передал картину на выставку в Москву, то узнал, что полотно является подделкой, а подлинник находится в Петербурге.

Елена Баснер была задержана в Петербурге 31 января 2014 года, ее обвиняли в проведении недостоверной экспертизы картины "В ресторане", которая являлась подделкой, и была продана в 2009 году за $250 тыс.

По версии следствия, Баснер как специалисту по живописи этого периода было достоверно известно, что настоящее полотно находится в запасниках Русского Музея.

По решению суда Баснер год находилась под домашним арестом, в январе 2015 года суд изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде.

17 мая 2016 года суд оправдал Баснер по делу о мошенничестве, посчитав, что речь идет о профессиональной ошибке искусствоведа при экспертизе картины. Суд также отклонил гражданский иск коллекционера Васильева на сумму 16,5 млн рублей. В августе прошлого года городской суд Петербурга оставил в силе оправдательный приговор, оспоренный прокуратурой.

Специалист по живописи и исследователь русского авангарда начала ХХ века Елена Баснер долгое время была куратором отдела искусства XX века Государственного Русского музея. После начала расследования в музее сообщили, что с 2003 года она не является его сотрудником и никак с ним не связана. До начала расследования Баснер сотрудничала со шведским аукционным домом Bukowskis в качестве консультанта по русскому искусству.

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