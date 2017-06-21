Суд в Москве изберет меру пресечения экс-директору "Гоголь-центра" по делу о хищении

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 21 июня рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему директору театра "Гоголь-центр" Алексею Малобродскому по делу о хищении госсредств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
Она отметила, что материалы в суд еще не поступали, поэтому пока нет ясности, какую именно меру пресечения следствие просит избрать подозреваемому.
Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест.
Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 гг.