Полиция опровергла информацию ряда СМИ о возможной террористической угрозе в Москве

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Москвы назвала не соответствующими действительности сообщения ряда СМИ о якобы проводимых правоохранительными органами действиях по розыску лиц, связанных с возможной террористической угрозой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"В среду некоторыми СМИ была распространена информация о якобы проводимых органами внутренних дел мероприятиях по розыску лиц и автотранспорта в связи с возможной террористической угрозой. Указанная информация не соответствует действительности", - сказал сотрудник пресс- службы.
В столичном главке МВД РФ также призвали представителей СМИ "не поддерживать распространение ложной информации", напомнив о необходимости проверять поступающие сведения перед публикацией.
"В случае появления у уполномоченных органов любой достоверной информации, имеющей значение для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы, она будет незамедлительно распространена по официальным каналам", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.
Ранее в соцсетях и ряде СМИ была распространена информация о якобы готовящемся в Москве теракте.