Полиция опровергла информацию ряда СМИ о возможной террористической угрозе в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Москвы назвала не соответствующими действительности сообщения ряда СМИ о якобы проводимых правоохранительными органами действиях по розыску лиц, связанных с возможной террористической угрозой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В среду некоторыми СМИ была распространена информация о якобы проводимых органами внутренних дел мероприятиях по розыску лиц и автотранспорта в связи с возможной террористической угрозой. Указанная информация не соответствует действительности", - сказал сотрудник пресс- службы.

В столичном главке МВД РФ также призвали представителей СМИ "не поддерживать распространение ложной информации", напомнив о необходимости проверять поступающие сведения перед публикацией.

"В случае появления у уполномоченных органов любой достоверной информации, имеющей значение для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы, она будет незамедлительно распространена по официальным каналам", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ была распространена информация о якобы готовящемся в Москве теракте.