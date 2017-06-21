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Осужденный экс-глава авторского общества не будет обжаловать приговор

Происшествия
21 июня, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Адвокат Сергея Федотова заявил, что его клиент в ближайшее время повторно обратится в РАО с предложением о возмещении ущерба

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, приговоренный к 1,5 годам колонии по делу о крупном хищении имущества этой организации, не будет обжаловать приговор. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Ильдуганов.

"Сегодня на встрече в СИЗО Сергей Сергеевич (Федотов) заявил, что не будет обжаловать приговор", - сказал защитник. Кроме того, по его словам Федотов в ближайшее время повторно обратится в РАО с предложением о возмещении ущерба. "Сегодня сделан очередной платеж в счет возмещения ущерба, причиненного РАО", - добавил Ильдуганов.

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19 июня Мещанский суд Москвы признал Федотова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил к 1,5 годам колонии общего режима.

Суд постановил исчислять срок наказания с момента задержания Федотова, то есть с июня 2016 года. По информации источника, знакомого с ситуацией, Федотов может по условно-досрочному освобождению (УДО) оказаться на свободе через пару месяцев. "Для УДО необходимо две трети срока отбыть, а он уже год под стражей", - подчеркнул собеседник агентства.

Федотов заключил досудебную сделку со следствием, в этой связи его дело рассматривалось в особом порядке. Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание вины. При этом назначенное наказание не должно превышать двух третей от максимального.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросила для подсудимого два года колонии общего режима. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Хищения в РАО

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с материалами дела, уголовное преследование в отношении экс-главы организации было инициировано на основании заявления одного из представителей общества - композитора Юрия Антонова.

Федотов был задержан 28 июня 2016 года, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Как установили суд и следствие, Федотов вводил в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.

По данным следствия, нанесенный РАО ущерб составляет 297 млн рублей.

Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество" (РАО) - негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе. На основании договоров с авторами, государственной аккредитации, а также договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями представляет более 26 тысяч российских и 2 миллионов иностранных авторов и правообладателей, сообщается на сайте РАО.

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