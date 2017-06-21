Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о неправомерном доступе к компьютерной информации в отношении гражданина РФ Владимира Аникеева, - сказал Куренной. - Уголовное дело направлено в Мосгорсуд".

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что Аникеев "обвиняется в совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее копирование (ч.3 ст. 272 УК РФ)".

Аникеев является лидером хакерской группы "Шалтай-Болтай". Вместе с ним были арестованы еще двое возможных участников группы - Александр Филинов и Константин Тепляков, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Он обвиняется, в частности, во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.

Также, как сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. Как сообщал адвокат Руслан Коблев, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.