Присяжные вынесут вердикт обвиняемым в убийстве Немцова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей в четверг может вынести вердикт пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова.

Как ожидается, суд утвердит перечень вопросов, на которые предстоит ответить присяжным, после чего судья обратится к ним с напутственным словом. Далее коллегия удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта.

В ходе прений сторон гособвинение попросило присяжных вынести обвинительный вердикт. По мнению прокуроров вина подсудимых полностью доказана в ходе предварительного и судебного следствия. Представители потерпевших также не сомневаются в причастности четырех из пяти подсудимых. Сомнение у потерпевших вызывает Хамзат Бахаев, вина которого, считают представители семьи Немцова, не доказана.

Сами же подсудимые просят коллегию об оправдательном вердикте и настаивают на своей непричастности к убийству Немцова. Все обвиняемые в последнем слове извинились перед потерпевшими за свои ранние высказывания в адрес политика, а Анзор Губашев заявил, что изменил свое мнение о Немцове и теперь считает его мужественным человеком.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.