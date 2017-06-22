Три человека скончались после отравления некачественным алкоголем в Подмосковье

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Три человека скончались и шестеро госпитализированы после отравления некачественным алкоголем в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.

"Утром 21 июня из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии в реанимационное отделение больницы доставлены семь мужчин и две женщины с отравлением неизвестным веществом. Позднее женщины и один из мужчин скончались, остальным пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - сказала она.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, компания распивала из канистры спирт, полученный хозяином квартиры от неизвестного мужчины.