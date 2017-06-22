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Прокуратура проверит рынок алкоголя в Сергиевом Посаде, где отравились 11 человек

Происшествия
22 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В прокуратуре пообещали незамедлительно принять "исчерпывающие меры" при выявлении каких-либо нарушений

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку рынка алкоголя в Сергиево-Посадском районе после отравления 11 человек суррогатом, сообщили в прокуратуре Московской области.

"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение на территории Сергиево-Посадского района законодательства в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.

Утром 21 июня в реанимационное отделение больницы в Сергиевом Посаде были доставлены девять мужчин и две женщины с отравлением суррогатным алкоголем. Один из мужчин и обе женщины скончались в больнице, остальным пострадавшим оказывается медпомощь.

Проводимая следствием проверка по факту массового отравления находится на контроле областной прокуратуры.

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