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СМИ: последний очаг лесного пожара в Португалии локализован

Происшествия
22 июня, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Жертвами пожара стали 64 человека, еще 204 пострадали

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Последний очаг крупного лесного пожара в центральной части Португалии локализован. Об этом сообщила в четверг газета Público.

По ее информации, удалось взять под контроль возгорание в районе муниципалитета Гойш в округе Коимбра, где огонь уничтожил около 20 тыс. га леса.

Пожар в Португалии начался днем 17 июня. Сильнее всего от стихии пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в Лейрии, где погибли 64 человека, еще 204 пострадали, было выжжено около 30 тыс. га леса.

В борьбе с огнем были задействованы сотни пожарных. Ранее свою помощь властям Португалии предложили ряд государств, в том числе и Россия. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.

Как предположили сотрудники местной полиции, все "указывает на естественные причины" возгорания, которое могло начаться в результате удара молнии. При этом глава Лиги пожарных Жайме Марта Суариш не согласился с данной версией.

По его словам, необходимо тщательно расследовать произошедшее на предмет возможного человеческого фактора.

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