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Мосгорсуд признал законным принудительное лечение фигуранта "болотного дела" Панфилова

Происшествия
22 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В марте суд освободил Панфилова от уголовной ответственности и направил его на принудительное лечение в специализированном закрытом медучреждении

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Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

© Сергей Савостьянов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал в четверг законным постановление Замоскворецкого суда о направлении фигуранта "болотного дела" Максима Панфилова на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщила ТАСС одна из его адвокатов Мария Куракина.

"Мосгорсуд отклонил нашу апелляционную жалобу, решение суда признано законным", - сказала защитник.

29 марта Замоскворецкий суд Москвы освободил Панфилова от уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках, применив к нему принудительные меры медицинского характера в специализированном закрытом медучреждении. Защита настаивала на амбулаторном лечении по месту жительства подсудимого.

Панфилов, по данным следствия, целенаправленно приехал в Москву из Астрахани для участия в акции оппозиции. По данным СК, в ходе массовых беспорядков он, препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, сорвал шлем с сержанта полиции, обеспечивавшего охрану общественного порядка. Он обвиняется по ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") и по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.

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