Мосгорсуд признал законным принудительное лечение фигуранта "болотного дела" Панфилова

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячомСпорт 22 июня, 13:39
Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игрыСпорт 22 июня, 13:29
Кучма: Европа ставит Украину на колениМеждународная панорама 22 июня, 13:28
Яровая назвала преступлением принятие в Польше закона о сносе памятников Красной армииПолитика 22 июня, 13:27
Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языкамиСпорт 22 июня, 13:22
"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тоннЭкономика и бизнес 22 июня, 13:17
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018Спорт 22 июня, 13:14
Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 13:12
Сборная России по футболу провела тренировку в отелеСпорт 22 июня, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал в четверг законным постановление Замоскворецкого суда о направлении фигуранта "болотного дела" Максима Панфилова на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщила ТАСС одна из его адвокатов Мария Куракина.
"Мосгорсуд отклонил нашу апелляционную жалобу, решение суда признано законным", - сказала защитник.
29 марта Замоскворецкий суд Москвы освободил Панфилова от уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках, применив к нему принудительные меры медицинского характера в специализированном закрытом медучреждении. Защита настаивала на амбулаторном лечении по месту жительства подсудимого.
Панфилов, по данным следствия, целенаправленно приехал в Москву из Астрахани для участия в акции оппозиции. По данным СК, в ходе массовых беспорядков он, препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, сорвал шлем с сержанта полиции, обеспечивавшего охрану общественного порядка. Он обвиняется по ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") и по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.
Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.