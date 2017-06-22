Источник: в Ижевске задержан и.о. вице-премьера Удмуртии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Рафис Касимов задержан по подозрению в совершении преступления. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах Приволжского федерального округа.

"Касимов задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением задержания Касимова со стороны правоохранительных органов. В региональном Управлении ФСБ и Следственном управлении СК РФ по Удмуртской Республике, а также в правительстве региона отказались подтвердить или опровергнуть информацию о задержании.

Касимов в 2006-2016 гг. занимал пост министра лесного хозяйства Удмуртии, с мая 2016 г. - и. о. зампредседателя правительства Удмуртии по вопросам промышленности, ТЭК, ЖКХ, транспортной и дорожной отраслей, лесного хозяйства.

В настоящее время Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Экс-главе республики предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2014-2016 гг. Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.