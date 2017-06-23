СК начал проверку в связи с обрушением в шахте "Интинская" в Коми

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми начали доследственную проверку в связи с обрушением породы в шахте "Интинская". В результате инцидента один горняк травмирован, судьба еще одного устанавливается . Об этом сообщили в пятницу Следственном управлении СК по региону.

"23 июня поступило сообщение о происшествии на участке по добыче угля шахты АО "Интауголь", в результате которого выведена рабочая смена горнорабочих, судьба еще одного шахтера неизвестна. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, обрушение произошло в штреке на глубине 320 м. На аварийном участке находились четыре человека, с тремя из них связь установлена. Один горняк травмирован, его выводят на поверхность. Судьба одного устанавливается.

На месте ЧП работают два отделения горноспасателей.