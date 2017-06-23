Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку в связи с обрушением в шахте "Интинская" в Коми

Происшествия
23 июня, 10:53 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 23, июня. /ТАСС

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми начали доследственную проверку в связи с обрушением породы в шахте "Интинская". В результате инцидента один горняк травмирован, судьба еще одного устанавливается . Об этом сообщили в пятницу Следственном управлении СК по региону.

"23 июня поступило сообщение о происшествии на участке по добыче угля шахты АО "Интауголь", в результате которого выведена рабочая смена горнорабочих, судьба еще одного шахтера неизвестна. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, обрушение произошло в штреке на глубине 320 м. На аварийном участке находились четыре человека, с тремя из них связь установлена. Один горняк травмирован, его выводят на поверхность. Судьба одного устанавливается.

На месте ЧП работают два отделения горноспасателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спуском
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама