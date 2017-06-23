Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахта "Интинская" в Коми после обрушения работает в штатном режиме

Происшествия
23 июня, 11:58 дата обновления: 23 июня, 12:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

Поиски одного горняка продолжаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Шахта "Интинская" в Коми, принадлежащая компании "Интауголь", работает в штатном режиме после обрушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС России.

"Шахта работает в штатном режиме. Вентиляция работает нормально, превышения вредных примесей нет", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, поиски одного горняка продолжаются, непосредственно в месте обрушения находилось четыре человека.

Как сообщила пресс-служба главы Коми, по поручению Сергея Гапликова организованы необходимые работы для поиска и подъема на поверхность шахтера.

Ростехнадзор начал расследование. "Проводится первичное расследование", - сказал начальник отдела Владимир Манский.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП следственными органами СК по Республике Коми организована доследственная проверка.

В момент обрушения в шахте находилось 189 человек, из них 16 работало на аварийном участке.

На месте ЧП работают два отделения военизированного горноспасательного взвода в составе 15 человек, две единицы техники, оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона, развернут оперативный штаб.

"Интауголь" - градообразующее предприятие Инты, в котором проживает около 30 тыс. жителей, на шахте трудятся порядка 1,6 тыс. человек. С ноября 2015 года АО "Шахта "Интауголь" признано банкротом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики
Темы дня
Загрузка...
Реклама