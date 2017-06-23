Шахта "Интинская" в Коми после обрушения работает в штатном режиме

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Шахта "Интинская" в Коми, принадлежащая компании "Интауголь", работает в штатном режиме после обрушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС России.
"Шахта работает в штатном режиме. Вентиляция работает нормально, превышения вредных примесей нет", - сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, поиски одного горняка продолжаются, непосредственно в месте обрушения находилось четыре человека.
Как сообщила пресс-служба главы Коми, по поручению Сергея Гапликова организованы необходимые работы для поиска и подъема на поверхность шахтера.
Ростехнадзор начал расследование. "Проводится первичное расследование", - сказал начальник отдела Владимир Манский.
Ранее сообщалось, что по факту ЧП следственными органами СК по Республике Коми организована доследственная проверка.
В момент обрушения в шахте находилось 189 человек, из них 16 работало на аварийном участке.
На месте ЧП работают два отделения военизированного горноспасательного взвода в составе 15 человек, две единицы техники, оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона, развернут оперативный штаб.
"Интауголь" - градообразующее предприятие Инты, в котором проживает около 30 тыс. жителей, на шахте трудятся порядка 1,6 тыс. человек. С ноября 2015 года АО "Шахта "Интауголь" признано банкротом.