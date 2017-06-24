Столичные сотрудники МЧС спасли мужчину, подняв его из Москвы-реки

Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"Общество 24 июня, 3:22
"Нью-Джерси" выбрал швейцарца Хишира под первым номером на драфте НХЛСпорт 24 июня, 3:05
Генменеджер "Коламбуса": Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинствеСпорт 24 июня, 2:05
Белый дом выразил тревогу по поводу шуток, касающихся безопасности президента СШАМеждународная панорама 24 июня, 1:43
Клуб НХЛ "Вашингтон" подписал восьмилетний контракт с Оши на $46 млнСпорт 24 июня, 1:27
МИД Катара: Доха изучает условия арабских стран и даст на них официальный ответМеждународная панорама 24 июня, 0:57
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной КорееСпорт 24 июня, 0:47
Сборная Португалии сыграет за выход в полуфинал Кубка конфедераций по футболуСпорт 24 июня, 0:40
Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом МитриономСпорт 24 июня, 0:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столичные спасатели подняли мужчину из Москвы-реки в районе Крымского моста. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"В 22:30 мск спасателями поисково-спасательной станции "Крымский мост" при патрулировании в воде был замечен человек. В 22:31 мск с поверхности воды реки Москва спасен мужчина 1986 года рождения", - сказал собеседник.
По его словам, спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию, ему оказана первая помощь.