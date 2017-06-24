Столичные сотрудники МЧС спасли мужчину, подняв его из Москвы-реки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столичные спасатели подняли мужчину из Москвы-реки в районе Крымского моста. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 22:30 мск спасателями поисково-спасательной станции "Крымский мост" при патрулировании в воде был замечен человек. В 22:31 мск с поверхности воды реки Москва спасен мужчина 1986 года рождения", - сказал собеседник.

По его словам, спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию, ему оказана первая помощь.