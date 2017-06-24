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Столичные сотрудники МЧС спасли мужчину, подняв его из Москвы-реки

Происшествия
24 июня, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Мужчину доставили на поисково-спасательную станцию, ему оказана первая помощь

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столичные спасатели подняли мужчину из Москвы-реки в районе Крымского моста. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 22:30 мск спасателями поисково-спасательной станции "Крымский мост" при патрулировании в воде был замечен человек. В 22:31 мск с поверхности воды реки Москва спасен мужчина 1986 года рождения", - сказал собеседник.

По его словам, спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию, ему оказана первая помощь.

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