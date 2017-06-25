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Шесть человек пострадали в результате наезда автомашины на пешеходов в Ньюкасле

Происшествия
25 июня, 12:42 дата обновления: 25 июня, 13:43 UTC+3

Полиция задержала 42-летнюю женщину, версия теракта не рассматривается

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© AP Photo/Scott Heppell

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.

"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - говорится в сообщении.

"Полиция ведет расследование с целью выяснить, что именно произошло, но на данный момент мы не считаем, что это инцидент, связанный с терроризмом", - говорится в коммюнике, распространенном полицией графства Нортумберленд. "Полиция задержала 42-летнюю женщину, которая в настоящий момент находится в отделении полиции", - отмечается в коммюнике. 

"25 июня, в районе 09:14 (11:14 мск) полиция Нортумберленда получила сообщения о том, что автомобиль столкнулся с пешеходами поблизости от спортивного центра West gate в Ньюкасле-апон-Тайне", - приводятся детали произошедшего.

Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд, в больницу "Ройал Виктория" доставлены шесть человек, включая троих детей. 

Ранее полиция графства Нортумберленд сообщала в Twitter о пяти пострадавших. "Службы оказания экстренной помощи находятся на месте происшествия. Подтверждено, что пострадали пятеро человек". - сказано в сообщении.

Газета The Daily Mail информирует, что инцидент произошел после того, как люди покинули городскую мечеть, где они отмечали мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий завершение месяца поста Рамадан.

Произошедшее в Ньюкасле-апон-Тайне немедленно привлекло к себе пристальное внимание и вызвало опасение, что речь может идти о теракте, учитывая, что за последние три месяца в Великобритании произошло четыре нападения террористов. Последний теракт был совершен 19 июня, когда 47-летний Даррен Джон Осборн из Кардиффа намеренно въехал в толпу мусульман у лондонской мечети на северо-востоке Лондоне. В результате этого инцидента один человек погиб и 10 пострадали.

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