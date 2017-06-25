Шесть человек пострадали в результате наезда автомашины на пешеходов в Ньюкасле

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.

Looks like another incident on Muslims gathered for Eid prayers, Westgate Road #Newcastle - Prayers for injured pic.twitter.com/8iTNnGZC3y — Dr Irfan Malik (@dr_irfanmalik) 25 июня 2017 г.

"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - говорится в сообщении.

"Полиция ведет расследование с целью выяснить, что именно произошло, но на данный момент мы не считаем, что это инцидент, связанный с терроризмом", - говорится в коммюнике, распространенном полицией графства Нортумберленд. "Полиция задержала 42-летнюю женщину, которая в настоящий момент находится в отделении полиции", - отмечается в коммюнике.

"25 июня, в районе 09:14 (11:14 мск) полиция Нортумберленда получила сообщения о том, что автомобиль столкнулся с пешеходами поблизости от спортивного центра West gate в Ньюкасле-апон-Тайне", - приводятся детали произошедшего.

Car 'ploughs into families gathering for Eid prayers' near Newcastle mosque https://t.co/niMA2YJET7 pic.twitter.com/2282AumuGW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 25 June 2017

Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд, в больницу "Ройал Виктория" доставлены шесть человек, включая троих детей.

Ранее полиция графства Нортумберленд сообщала в Twitter о пяти пострадавших. "Службы оказания экстренной помощи находятся на месте происшествия. Подтверждено, что пострадали пятеро человек". - сказано в сообщении.

WESTGATE SPORTS CENTRE UPDATE: It is now confirmed that their are six casualties. — Northumbria Police (@northumbriapol) 25 June 2017

Газета The Daily Mail информирует, что инцидент произошел после того, как люди покинули городскую мечеть, где они отмечали мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий завершение месяца поста Рамадан.

Произошедшее в Ньюкасле-апон-Тайне немедленно привлекло к себе пристальное внимание и вызвало опасение, что речь может идти о теракте, учитывая, что за последние три месяца в Великобритании произошло четыре нападения террористов. Последний теракт был совершен 19 июня, когда 47-летний Даррен Джон Осборн из Кардиффа намеренно въехал в толпу мусульман у лондонской мечети на северо-востоке Лондоне. В результате этого инцидента один человек погиб и 10 пострадали.