СМИ: в Аргентине в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Мендоса на западе страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias.

По его данным, в автобусе находилось много несовершеннолетних. На месте происшествия продолжают работать спасатели и врачи. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причины аварии пока не установлены. Как отмечает полиция, число жертв может возрасти.