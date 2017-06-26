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СМИ: в Аргентине в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек

Происшествия
26 июня, 1:37 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 26, июня. /ТАСС

Отмечается, что в автобусе находилось много несовершеннолетних

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Мендоса на западе страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias.

По его данным, в автобусе находилось много несовершеннолетних. На месте происшествия продолжают работать спасатели и врачи. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причины аварии пока не установлены. Как отмечает полиция, число жертв может возрасти.

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