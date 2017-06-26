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СМИ: на востоке Лондона произошли столкновения демонстрантов с полицией

Происшествия
26 июня, 4:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

Участники акции обвиняли правоохранителей в смерти 25-летнего чернокожего британца Эдира Фредерико да-Косты, который скончался 21 июня

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Столкновения между подразделениями полиции и демонстрантами, протестовавшими против действий стражей порядка, произошли вечером в воскресенье в восточной части Лондона. Как информировала в эфире телерадиовещательная корпорация Би-би-си, участники акции протеста стали зажигать файеры и забрасывать правоохранителей камнями.

Несмотря на то, что несколько полицейских получили легкие травмы, арестов, как утверждает корпорация, произведено не было.

Местом столкновений стали улицы, примыкающие к полицейском участку "Форест-гейт" в муниципальном округе Ньюэм. Участники акции обвиняли блюстителей порядка в смерти 25-летнего чернокожего британца Эдира Фредерико да-Косты, который скончался 21 июня.

За шесть дней до смерти автомобиль, в котором он находился вместе с двумя другими людьми, был остановлен полицией в Ньюэме. Возможно, да-Коста оказал полиции сопротивление, так как против него стражи порядка применили слезоточивый газ и физическую силу, которую демонстранты считают несоразмерной.

В итоге 15 июня молодой британец был доставлен в больницу в критическом состоянии и через несколько дней скончался. Протестующие уверяют, что ему нанесли травмы в области головы и сломали шею, хотя Независимая комиссия по жалобам на действия полиции уверяет, что патологоанатомическая экспертиза не выявила наличие у покойного ни повреждений в области позвоночника, ни кровоизлияния в мозг.

Из-за беспорядков с 6 вечера в воскресенье (20:00 мск) по просьбе полиции были временно изменены маршруты движения общественного транспорта в районе участка "Форест-гейт". После 23:00 (01:00 понедельника мск) демонстранты стали расходиться по домам.

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