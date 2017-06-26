В Москве задержаны двое мужчин, избивших полицейского за сделанное им замечание

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух мужчин, избивших сотрудника уголовного розыска за сделанное замечание по поводу быстрой езды во дворе жилого дома. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, конфликт между сотрудником уголовного розыска и двумя мужчинами произошел во дворе дома на Профсоюзной улице. "Двое молодых ребят с большой скоростью передвигались на автомобиле ВАЗ-2114 по двору. Полицейский сделал им замечание. Произошел сначала словесный конфликт, который затем перерос в драку", - сказал источник, добавив, что "утром подозреваемые были задержаны".

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что инцидент произошел в воскресенье, 25 июня. "Около 16:50 мск на улице Профсоюзная между находившимся в свободное от службы время сотрудником ОМВД по Гагаринскому району и двумя гражданами произошел словесный конфликт. Двое неизвестных нанесли полицейскому телесные повреждения и затем скрылись", - сказали в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий молодые люди были задержаны. По данному факту столичным главком проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.