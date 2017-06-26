Авария с танком в центре Минска была вызвана погодой и дорожными условиями

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МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сложные погодные и дорожные условия могли привести к субботней аварии с танком Т-72Б в Минске во время подготовки к военному параду по случаю Дня независимости Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник начальник управления информации Министерства обороны республики Владимир Макаров.
"Во многом случившееся связано со сложными погодными и дорожными условиями", - сказал он.
Комментируя расследования инцидента, Макаров уточнил, что в момент происшествия танк был исправен. В результате аварии никто не пострадал. "Занос произошел до того, как механик-водитель начал маневрировать. Возможно, что действия механика-водителя, который стал тормозить уже после заноса танка, позволили избежать более серьезных последствий", - отметил представитель Минобороны.
По его словам, сейчас уже приняты дополнительные меры для предотвращения подобных происшествий, в том числе проводятся дополнительные инструктажи и занятия по обучению механиков-водителей особенностям вождения в городе в сложных погодных и дорожных условиях.
Расследование продолжается, отметил начальник управления Минобороны.
В минувшую субботу во время репетиции парада в Минске танк Т-72Б, двигаясь по проспекту Независимости, в результате заноса снес осветительную мачту.