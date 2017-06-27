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В центре Киева взорвался автомобиль

Происшествия
27 июня, 9:09 дата обновления: 27 июня, 10:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Один человек погиб

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Infotech LTD/Youtube

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Автомобиль марки Mercedes взорвался в центре Киева, водитель от полученных ранений скончался. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Погиб мужчина, на месте работают все службы. Подробности позже", - сказала она.

Имя погибшего пока не оглашается.

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