Подозреваемый в 70 аферах с недвижимостью гражданин Белоруссии задержан в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали гражданина Белоруссии, подозреваемого в 70 фактах мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь задержали находившегося в межгосударственном розыске за совершение мошенничества, незаконную предпринимательскую деятельность и создание преступной организации 50-летнего гражданина Белоруссии", - сообщила она.

По данным МВД Белоруссии, подозреваемый возглавлял созданную им организованную группу, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий граждан. В 2015 году по 70 фактам афер с недвижимостью было возбуждено уголовное дело. Лидеру организованной группы заочно предъявили обвинение, он был арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск.

Мошенник скрывался в Москве, прервав все прежние контакты и связи, включая родственные, и часто менял адреса проживания и номера телефонов сотовой связи. В настоящее время разыскиваемый помещен под стражу, решается вопрос о его этапировании в Белоруссию, отметила представитель МВД РФ.