Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подозреваемый в 70 аферах с недвижимостью гражданин Белоруссии задержан в Москве

Происшествия
27 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Задержанный заключен под стражу. Решается вопрос о его этапировании в Белоруссию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали гражданина Белоруссии, подозреваемого в 70 фактах мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь задержали находившегося в межгосударственном розыске за совершение мошенничества, незаконную предпринимательскую деятельность и создание преступной организации 50-летнего гражданина Белоруссии", - сообщила она.

По данным МВД Белоруссии, подозреваемый возглавлял созданную им организованную группу, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий граждан. В 2015 году по 70 фактам афер с недвижимостью было возбуждено уголовное дело. Лидеру организованной группы заочно предъявили обвинение, он был арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск.

Мошенник скрывался в Москве, прервав все прежние контакты и связи, включая родственные, и часто менял адреса проживания и номера телефонов сотовой связи. В настоящее время разыскиваемый помещен под стражу, решается вопрос о его этапировании в Белоруссию, отметила представитель МВД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
При взрыве в Киеве погиб сотрудник украинской разведки
5
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
6
Суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова
7
В Кремле не располагают сведениями о готовящихся химатаках в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама