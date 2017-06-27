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Братский, Иркутский и Красноярский заводы "Русала" остались без электричества

Происшествия
27 июня, 13:39 дата обновления: 27 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Согласно данным Минэнерго, в 11:43 мск отключились несколько высоковольтных линий сибирских филиалов ФСК ЕЭС, позже ФСК частично восстановила электроснабжение предприятий

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы "Русала" остались без электроэнергии, говорится в сообщении Минэнерго России.

"Произошло отключение нагрузки Братского, Иркутского, Красноярского алюминиевых заводов - 3,36 ГВт", - отмечается в материалах министерства.

Согласно данным Минэнерго, в 11:43 мск отключились несколько высоковольтных линий сибирских филиалов ФСК ЕЭС. Одновременно на Березовской ГРЭС отключился второй энергоблок мощностью 800 МВт. Кроме того, на Богучанской ГЭС отключились семь генераторов мощностью по 333 МВт.

ФСК частично восстановила электроснабжение заводов

Федеральная сетевая компания (ФСК) частично восстановила нарушенное электроснабжение заводов в Сибири. Компания выясняет причины аварии, но предположительно она произошла вне сетей компании, сообщила ФСК.

"Шесть линий электропередачи 500 кВ в зоне обслуживания МЭС Сибири отключились действием противоаварийной автоматики. Три из них включены в работу в первый час. Остальные линии включаются работу, ведется подключение потребителей. Точные причины аварии устанавливаются. Предположительно, нарушение произошло вне сетей ФСК ЕЭС", - сообщили в компании.

Ранее "Русал" сообщал, что будет требовать компенсацию с "МРСК Сибири" в связи с произошедшим 29 мая сбоем энергоснабжения алюмниевых заводов в Хакасии. Тогда нагрузка на них снизилась на 1,4 ГВт.

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