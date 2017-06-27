Более 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в нью-йоркском метро

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 34 человека пострадали во вторник, когда два вагона поезда сошли с рельсов на станции метро "125-я улица" в Гарлеме. Об этом сообщил телеканал ABC.

Ранее пожарная служба Нью-Йорка сообщала о трех пострадавших.

Как отмечает ABC, большинство пострадавших отравились дымом, угрозы для их жизни нет. Люди были эвакуированы из сошедшего с рельсов поезда, а также из трех других поездов, находившихся в туннеле.

Как сообщило ранее на своей странице в Twitter транспортное управление Нью-Йорка, причиной инцидента стало нарушение электропитания, которое привело к резкому торможению поезда.

Ремонтные бригады приступили к восстановлению электропитания этого участка нью-йоркского метро, однако, по данным Транспортного управления Нью-Йорка, пока неясно, сколько времени потребуется на завершение работ.