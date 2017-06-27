Сотрудник СК задержан в Твери при получении взятки, возбуждено дело

Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018Спорт 27 июня, 22:34
Motorola намерена занять третье место на рынке смартфонов в России к концу 2018 годаЭкономика и бизнес 27 июня, 22:10
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по СирииМеждународная панорама 27 июня, 22:09
Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июляСпорт 27 июня, 21:57
МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчикеПолитика 27 июня, 21:29
Аргентинец Питана рассудит сборные Германии и Мексики в полуфинале Кубка конфедерацийСпорт 27 июня, 21:14
Более 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в нью-йоркском метроПроисшествия 27 июня, 20:42
Агент: Гончар очень помог в создании нужного микроклимата в клубе НХЛ "Питтсбург"Спорт 27 июня, 20:42
МПК назвал важным решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 20:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 27 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления СК РФ по Тверской области Денис Жуков задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий регионального УФСБ при получении взятки. Как сообщили во вторник в пресс-службе регионального СК, Жуков отстранен от должности.
"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Тверской области при получении взятки задержан бывший заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Денис Жуков", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", не уточнив размер взятки.
Следователи считают, что Жуков получал взятку через знакомого адвоката за помощь в принятии решения о прекращении преследования в отношении фигуранта по одному из уголовных дел, которое расследует региональное управление СК.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в региональном управлении СК.
Согласно данным официального сайта СК РФ по Тверской области, Денис Жуков носит звание полковника юстиции.