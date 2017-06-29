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Суд рассмотрит иск бизнесмена Михайлова к Навальному и ФБК о взыскании 500 тыс. рублей

Происшествия
29 июня, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Бизнесмен требует опровергнуть сведения из фильма "Чайка", в котором его называют криминальным авторитетом

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в четверг проведет беседу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) с просьбой взыскать с них полмиллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

Бизнесмен требует опровергнуть сведения из фильма "Чайка" на сайте chaika.navalny.com, в котором его называют криминальным авторитетом.

Он просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности, удалить их с интернет-ресурса, взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. руб., а также оплатить все судебные издержки.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. 31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование.

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