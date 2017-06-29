Суд 7 августа начнет рассмотрение иска бизнесмена Михайлова к Алексею Навальному и ФБК

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы 7 августа начнет рассмотрение по существу иска о защите чести достоинства и деловой репутации бизнесмена Сергея Михайлова с требованием взыскать 500 тыс. рублей с Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

"Рассмотрение иска по существу назначено на 10:00 мск 7 августа", - сказал ТАСС представитель суда.

Бизнесмен требует опровергнуть сведения из фильма "Чайка" на сайте chaika.navalny.com, в котором его называют криминальным авторитетом.

Михайлов просит признать распространенные сведения порочащими его репутацию и не соответствующими действительности, а также удалить их с интернет-ресурса, взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей и оплатить все судебные издержки.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. 31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование.