Суд отклонил иск Дадина к ряду ведомств из-за передачи РЕН ТВ записей из колонии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг отклонил административный иск активиста Ильдара Дадина к силовым ведомствам, поданный из-за имевшей место, по мнению Дадина, передачи телеканалу РЕН ТВ записей с видеокамер в карельской колонии, где он отбывал наказание. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отказать Дадину во взыскании морального вреда", - огласила решение судья Нелли Рубцова.

В иске Дадин просил признать незаконными и нарушающими Конвенцию о защите прав человека действия ФСИН России, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Федерального казенного управления (ФКУ) ИК-7, которые якобы передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Ранее представитель Дадина Николай Зборошенко сообщал ТАСС, что управление ФСИН России по Карелии в ходе служебной проверки не установило факта передачи третьим лицам какой-либо видеоинформации с участием активиста.

Кроме того, Зборошенко рассказал, что его клиент уточнил свои исковые требования. В частности, он просил привлечь Министерство финансов в качестве ответчика по иску и взыскать с него 350 тысяч рублей компенсации. По словам юриста, такие исковые уточнения связаны с практикой решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который присуждал соразмерные суммы по аналогичным делам.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию. 31 мая Железнодорожный городской суд Московской области удовлетворил частично иск Дадина о компенсации за незаконное уголовное преследование, взыскав с Минфина РФ 2 миллиона и 200 рублей.

Позиции сторон

В ходе судебного заседания по поданному Дадиным иску представитель ФСИН просил отказать истцу в заявленных требованиях в полном объеме. "Поступив в колонию, Дадин был предупрежден, что за ним ведется видеосъемка, от него было получено фактическое согласие на нее. Официальный видеоматериал могла бы предоставить исключительно пресс-служба ФСИН, однако таких запросов не поступало", - отметил один из представителей ФСИН. "Источниками информации РЕН ТВ гипотетически могли бы стать другие средства массовой информации", - добавил он.

Представители ФКУ ИК-7, где отбывал наказание Дадин, представитель Следственного комитета и представитель Минфина РФ также настаивали на отказе истцу в заявленных им требованиях.

Вновь заявленное ходатайство истца об истребовании у РЕН ТВ сведений об источнике видео не было удовлетворено в четверг в связи с тем, телеканал дважды отказался представлять суду такие сведения. Суд также отклонил просьбу Зборошенко о наложении штрафа на телеканал РЕН ТВ за не исполнение запроса суда. "Сторона истца обращала внимание суда на непредоставление ответчиками какого-либо разумного объяснения появления видеозаписей в распоряжении ВГТРК, РЕН ТВ и "Московского комсомольца", однако суд проигнорировал наши доводы", - сказал адвокат корреспонденту ТАСС.

Выслушав позиции сторон, суд вынес решение отказать Дадину в заявленных исковых требованиях. Его адвокат заявил, что защита обжалует это решение.