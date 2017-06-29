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Возбуждено дело на болельщика, вылившего "Кока-Колу" на полицейского в Москве

Происшествия
29 июня, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Злоумышленник был доставлен в отделение полиции для составления административного протокола

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Футбольный болельщик, ударивший полицейского бутылкой и выливший на его форму "Кока-Колу", стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), - сказал собеседник агентства.

9 июня на товарищеском матче "Россия - Чили" хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался покинуть арену ЦСКА. Полицейские решили вывести нетрезвого болельщика, взяв его под руки, однако он вырвался и ударил сержанта полиции по лицу пластиковой бутылкой из-под "Кока-Колы", после чего вылил содержимое бутылки на форму сержанта. За медпомощью полицейский не обращался.

Источник уточнил, что болельщик - москвич. "Фигурант 1984 года рождения зарегистрирован и проживает в Москве", - сказал собеседник агентства.

По уголовной статье болельщику грозит штраф до 40 тысяч рублей либо до 360 часов обязательных работ или до года исправительных работ.

Болельщик был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). 

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