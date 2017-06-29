В Москве бизнесмен подозревается в неуплате налогов на сумму более 17 млн рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 17 миллионов рублей составила сумма неоплаченного налога за несколько лет московского бизнесмена, занимающегося монтажом инженерного оборудования. Об этом ТАСС сообщил 29 июня источник в правоохранительных органах.
"Гендиректор фирмы, занимающейся производством изоляционных работ и монтажом прочего инженерного оборудования, используя реквизиты других фирм, зарегистрированных без цели ведения предпринимательской деятельности, внес ложные сведения о налогах, сумма ущерба за несколько лет составила более 17 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по материалам проверки столичной полиции в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации"). Бизнесмену выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.