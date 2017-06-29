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Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливня

Происшествия
29 июня, 20:59 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 29, июня. /ТАСС

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что на территории образовательного учреждения произошел мощный взрыв

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Донецкий национальный университет экономики и торговли

Донецкий национальный университет экономики и торговли

© Константин Сазончик/ТАСС

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Одно из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в центре города, обрушилось в четверг из-за подмыва несущих конструкций в результате сильного ливня. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил источник в силовых структурах провозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что в центре Донецка на территории образовательного учреждения произошел мощный взрыв. "Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается", - констатировал источник.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина, работавшая в задании сторожем. Она госпитализирована службой скорой помощи.

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