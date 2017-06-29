Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливня

Клуб НХЛ "Тампа" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином ВолковымСпорт 29 июня, 21:35
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20Международная панорама 29 июня, 21:01
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливняПроисшествия 29 июня, 20:59
Мутко: все футболисты сборной России прошли допинг-контроль в рамках Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 20:51
Пахомов: все команды - участники Кубка конфедераций высоко оценили возможности СочиСпорт 29 июня, 20:49
Иванович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Химки"Спорт 29 июня, 20:41
Иранское телевидение распространило фотографии, подтверждающие гибель главаря ИГМеждународная панорама 29 июня, 20:22
Скончался президент ФК "Монпелье" Луи Николлен, управлявший клубом с 1974 годаСпорт 29 июня, 20:22
Мутко: одна из команд РФПЛ хотела бы тренироваться на Центральном стадионе СочиСпорт 29 июня, 20:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Одно из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в центре города, обрушилось в четверг из-за подмыва несущих конструкций в результате сильного ливня. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил источник в силовых структурах провозглашенной Донецкой народной республики.
"В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания", - сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ распространил информацию, что в центре Донецка на территории образовательного учреждения произошел мощный взрыв. "Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается", - констатировал источник.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина, работавшая в задании сторожем. Она госпитализирована службой скорой помощи.