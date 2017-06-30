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В Японии начался процесс против бывшего руководства компании-оператора АЭС "Фукусима-1"

Происшествия
30 июня, 5:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, июня. /ТАСС

Суду предстоит выяснить, знали ли топ-менеджеры АЭС, что на побережье в этом районе может обрушиться цунами высотой около 15 метров

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ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о халатности в отношении бывшего руководства компании-оператора "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) начались в пятницу в Токио. Бывшему председателю компании Цунэхисе Кацумате, а также двум вице-президентам Итиро Такэкуро и Сакаэ Муто вменяется в вину то, что TEPCO не приняла превентивных мер по защите станции от потенциального удара цунами.

Главный вопрос, ответ на который предстоит выяснить, заключается в том, был ли топ-менеджмент объекта в курсе, что на побережье в этом районе может обрушиться цунами высотой около 15 метров. В ходе следствия удалось установить, что еще в 2008 году дочерняя компания TEPCO подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС возможно цунами высотой до 15,7 метра.

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Несколькими годами ранее прокуроры решили не выдвигать обвинения по уголовному делу в отношении руководства TEPCO, поскольку посчитали, что аварию не удалось бы предотвратить, даже если бы были предприняты защитные меры. Однако к ответственности их призвала общественная группа адвокатов, назначенная судом.

В этом деле много технических тонкостей, касающихся, к примеру, конкретных результатов оценки рисков, требований по строительству защитных волнорезов и так далее. Как ожидается, решение будет вынесено не ранее следующего года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

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