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В кипрском городе Лимасол произошел взрыв

Происшествия
30 июня, 14:04 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 30, июня. /ТАСС

В результате инцидента офисному центру и строениям вблизи места ЧП нанесен серьезный ущерб

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НИКОСИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало в пятницу рано утром на входе в бизнес-центр в одном из районов города Лимасол в Республике Кипр. Информации о пострадавших пока не поступало.

По сведениям полиции, взрывное устройство высокой мощности сработало около 05:00 утра (местное время совпадает с московским). По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Офисному центру и близлежащим строениям нанесен серьезный ущерб.

В полиции пока не комментируют инцидент, отмечая, что соответствующие подразделения правоохранительных органов ведут расследование.

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