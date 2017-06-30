В кипрском городе Лимасол произошел взрыв

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НИКОСИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало в пятницу рано утром на входе в бизнес-центр в одном из районов города Лимасол в Республике Кипр. Информации о пострадавших пока не поступало.
По сведениям полиции, взрывное устройство высокой мощности сработало около 05:00 утра (местное время совпадает с московским). По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Офисному центру и близлежащим строениям нанесен серьезный ущерб.
В полиции пока не комментируют инцидент, отмечая, что соответствующие подразделения правоохранительных органов ведут расследование.